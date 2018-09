Reportaža izpod Triglava: 'Želim si, da bi bila dolina tako čista, kot so naše gore' 24ur.com Množica planincev, ki se v skoraj strnjeni koloni vzpenja na naš najvišji vrh Triglav, samo potrjuje, da naše gore postajajo vedno bolj priljubljen turističen produkt, tudi med tujci. To pa pomeni tudi večjo obremenitev okolja. Udeležili smo se devete akcije Očistimo naše gore, ki je tokrat potekala na Triglavskih podih. Našli smo ostanke strmoglavljenega letala in celo pozabljenega tovora.

