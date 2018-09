Bilje s pomočjo dobrodelnih zvezdnikov začasna svetovna nogometna prestolnica 24ur.com V Bilje so na dobrodelni spektakel na povabilo Aleksandra Čeferina dopotovali številni nogometni zvezdniki, ki se bodo pomerili na tekmi. Prenos na naši spletni strani se bo začel ob 16.30, ob 17. uri pa boste tekmo in dogajanje na in ob igrišču spremljali tudi na Kanalu A. Izkupiček dogodka in dražbe bo šel Zavodu Vozim in fundaciji Common Goal.

