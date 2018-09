Skrajna desnica v Chemnitzu pripravlja nove proteste SiOL.net V nemškem Chemnitzu, ki so ga v minulih dneh zaznamovali protesti skrajnih desničarjev, bosta danes skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo in gibanje Pegida organizirala nov protest proti priseljencem. Demonstracije so napovedali tudi nasprotniki skrajne desnice.

Sorodno Oglasi Omenjeni Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Borut Pahor

Peter Prevc

Luka Mesec