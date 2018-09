Ne pozabite: Bilje 2018 so v prvi vrsti dobrodelni projekt. Če lahko, pomagajte pomoči potrebnim! 24ur.com Res je, na nogometno tekmo v Bilje – v neposrednem prenosu na naši spletni strani (16.30) in Kanalu A (17.00) – prihajajo številna legendarna imena svetovnega nogometa. A ne gre pozabiti, da je dogodek v Biljah na Primorskem v prvi vrsti dobrodelni dogodek. Letos se sredstva zbirajo za Zavod Vozim in projekt Common Goal, za katerega skrbi nogometaš Manchester Uniteda Juan Mata.

