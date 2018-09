V eksploziji in požaru v rafineriji na jugu Nemčije ranjenih osem ljudi RTV Slovenija V eksploziji in požaru v rafineriji Bayernoila blizu Ingolstadta na jugu Nemčije je bilo ranjenih osem ljudi. Tri so odpeljali v bolnišnico, nekateri so huje poškodovani.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Marjan Šarec

Luka Mesec

Aleksander Čeferin

Tomaž Kavčič