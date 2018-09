Mladi si zapomnijo več, če pišejo z roko Primorske novice Društvo Radi pišemo z roko je letos izvedlo raziskavo o odnosu mladih in odraslih do pisanja z roko, v njej pa je sodelovalo več kot 870 učencev in učiteljev. Kot je ocenila predsednica društva Marijana Jazbec, so rezultati raziskave spodbudni. V njej je med drugim 82 odstotkov vprašanih odgovorilo, da si zapomnijo več, če pišejo z roko.

