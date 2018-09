V Tacnu je še nebo zajokalo, več od četrtega mesta ni šlo #video SiOL.net V deževnem Tacnu so v soboto potekle prve končne odločitve v kajaku in kanuju na divjih vodah. Po polfinalnih obračunih je našim kazalo veliko bolje, a so na koncu ostali brez stopničk. Najboljši uvrstitvi sta dosegla Anže Berčič med kanuisti in Urša Kragelj med kajakašicami. Oba sta pristala na nehvaležnem četrtem mestu.

