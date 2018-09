V Jelšanah krajani protestno ustavili promet Primorske novice Krajani Jelšan in Dolenj so danes dopoldne s prehajanjem prehoda za pešce za več kot pol ure protestno ustavili promet. “Pričakujemo, da se bodo oblasti zganile in da se bo avtocesta zopet uvrstila v državne načrte,” so opozorili, da je življenje ob tako obremenjeni cesti, sploh po sprostitvi tranzitnega tovornega prometa, postalo nevzdržno.

