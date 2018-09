V eksploziji in požaru v rafineriji Bayernoila blizu Ingolstadta na jugu Nemčije je bilo danes ranjenih najmanj deset ljudi. Štiri so odpeljali v bolnišnico, en je huje poškodovan, je sporočila policija. V okolici so zaradi gostega črnega dima preventivno za nekaj časa evakuirali 1800 ljudi.