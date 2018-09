Francoz rešil Juventus, Ronaldo še kar čaka, Handanović nepremagan SiOL.net Z obračunom med Milanom in Romo se je v petek začel tretji krog italijanskega prvenstva. Patrick Cutrone je zadel v 95. minuti in Milančanom priboril prve točke in zmago sezone. V soboto je Samir Handanović ohranil mrežo Interja nedotaknjeno, Juventus pa je na gostovanju z veliko težavami premagal Parmo (2:1). Junak srečanja je bil Francoz Blaise Matuidi, Cristiano Ronaldo še kar čaka na prvi zadetek v italijanskem prvenstvu.

Sorodno













Oglasi