Več kot 30.000 obiskovalcev na Ribniški sejem RTV Slovenija Mojstri starih obrti in rokodelskih veščin se bodo danes zbrali na 43. ribniškem sejmu suhe robe in lončarstva. Organizatorji pričakujejo več kot 30. 000 obiskovalcev iz vse Slovenije in tujine.

