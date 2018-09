Koprčani v zadnjih petih minutah zapravili zmago Primorske novice Rokometaši Kopra 2013 so iztržili zgolj remi na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za pokal Evropske rokometne zveze. V zadnjih petih minutah so zapravili prednost štirih zadetkov in se s švicarsko ekipo Kadetten Schaffhausen razšli s 25:25 (14:15).

Sorodno



Oglasi