Nogometaši Aluminija so na tekmi 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije premagali Krško z 1:0 (1:0) in so na petkovi tekmi vknjižili četrto zmago, s katero so se vsaj začasno zavihteli na drugo mesto prvenstvene lestvice. Izbranci Oliverja Bogatinova ostajajo najlepše presenečenje dosedanjega dela državnega prvenstva, nove tri točke pa jim je prinesel Erik Gliha z golom v 17. minuti. Krčani, ki so ...