Raziskava ZN: Suša povečuje tveganje za ponoven vznik skrajnežev v Iraku SiOL.net Podnebne spremembe so tesno povezane z varnostjo držav, so v soboto objavljeni razsikavi opozorili strokovnjaki Združenih narodov. Posvarili so, da bi lahko v Iraku ob neuspešnemu spopadanju s sušo in drugimi podnebnimi pojavi ponovno vzniknile skrajne skupine, kot je Islamska država.

