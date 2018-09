'Toliko pozitivne energije kot je bilo v Biljah, redko vidiš' 24ur.com Nekoč so bili vladarji evropskih nogometnih zelenic, v Biljah pri Novi Gorici so se zbrali v dobrodelne namene. Osmo humanitarno tekmo, ki jo tradicionalno gosti vasica na Goriškem, so začinili nogometni zvezdniki pod pokroviteljstvom predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, ki je, kot se za šefa spodobi, dosegel tudi prvi gol na tekmi. Dan po prireditvi vtisi ostajajo v presežnikih ...

