Več kot petino domov za starejše pesti izguba Delo Z izgubo je lani poslovala več kot petina domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov, to je 21 od skupaj 100 izvajalcev, vključenih v javno mrežo, med izgubarji 13 javnih zavodov in 8 koncesionarjev, ugotavlja Skupnost socialnih zavodov Slovenije v statističnem poročilu za leto 2017

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Tim Gajser

Rok Kronaveter

Marjan Šarec

Primož Roglič