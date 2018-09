Novinarja v Mjanmaru za izdajo državnih skrivnosti obsojena na sedem let zapora 24ur.com Sodišče v Mjanmaru je dva novinarja tiskovne agencije Reuters, ki sta poročala o nasilju nad muslimansko manjšino Rohing, zaradi izdaje državne tajnosti obsodilo na sedem let zapora. Obsodba je že naletela na kritike v mednarodni skupnosti in med novinarji.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Mjanmar Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Jan Oblak

Kevin Kampl

Miro Cerar

Josip Iličić