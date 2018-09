Skupina PSA je pripravljena na nemoten prehod k motorjem, izdelanih po novih okoljevarstvenih standa zurnal24.si Od septembra 2018 dalje v avtomobilski industriji veljajo novi okoljevarstveni standardi, ki prinašajo test emisij po novem svetovnem standardu (WLTP) in so obvezni za vse avtomobile. Skupina PSA je že od majske proizvodnje naprej proizvaja vozila z motorjem EURO 6.2 in je tako poskrbela za brezskrben prehod motorjev iz emisijskega standarda EURO 6.1 v EURO 6.2.

