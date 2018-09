Andrej Šiško: Naši člani se ne bodo pustili razorožiti #video #foto SiOL.net "Drži, da sem jaz na fotografijah. To ni paravojaška enota, ampak prostovoljna obrambna skupina svobodnih ljudi dežele Štajerske, imenovana Štajerska varda. Jaz sem njen poveljnik," nam je o fotografijah in videoposnetkih enot oboroženih zamaskiranih moških, ki so zaokrožile po spletu, povedal Andrej Šiško. Policija sumi, da gre za več kaznivih dejanj.

Sorodno













































Oglasi Omenjeni Andrej Šiško Najbolj brano Osebe dneva Andrej Šiško

Borut Pahor

Janez Janša

Igor Akrapovič

Marjan Šarec