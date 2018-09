Črnfest 2018: Pester petek in zaključni koncert v zvokih rapa Lokalno.si V petek popoldne je na Petrovem trgu v Črnomlju potekala Živa knjižnica, kjer so obiskovalci lahko izkusili posebno doživetje, ki temelji na metodi aktivnega dialoga in se preizkusili v soočenju z lastnimi predsodki ali stereotipi. preberite več »

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Andrej Šiško

Borut Pahor

Zlatko Zahovič

Jan Oblak