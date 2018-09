Vremenska napoved včerajšnjemu sejmu suhe robe in lončarstva v Ribnici ni bila naklonjena. Po ocenah mnogih rednih obiskovalcev sejma je bil to razlog, da se na glavni ribniški ulici ni trlo ponudnikov suhe robe in lončarskih izdelkov, kot bi se jih, če bi bila vremenska napoved bolj ugodna. Napovedan dež pa je bil verjetno tudi razlog, da dopoldan obiskovalcev ni bilo toliko, kot jih je Ribniški ...