V živo: Federer v težavah, Đoković in Čilić že med osem SiOL.net Na Odprtem prvenstvu ZDA se nadaljujejo dvoboji osmine finala. V četrtfinale so se uvrstili dvakratni zmagovalec Novak Đoković, Marin Čilć in Kei Nišikori, pravkar pa je na delu Švicar Roger Federer, ki ima z Johnom Millmanom kar nekaj težav.

Sorodno

Oglasi