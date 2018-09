Klubu slovenskih podjetnikov pričakujejo jasen odziv na javne napade Radio Ognjišče

V Klubu slovenskih podjetnikov so v odprtem pismu vodilne politične predstavnike v državi pozvali k javnemu, hitremu in odločnemu odzivu na nekatere napade na podjetnike v stranki Levica in delu javnosti. V njem so se zavzeli za svojega uglednega člana Igorja Akrapoviča in vse, ki si prizadevajo graditi podjetno, demokratično in svobodno Slovenijo....

Igor Akrapovič

