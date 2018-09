Zdaj je dokončno: Legendarni Brazilec postal večinski lastnik španskega prvoligaša in to je cena, ki Ekipa Nekdanji brazilski nogometni virtuoz Ronaldo Nazario je postal 51-odsotni lastnik Real Valladolida, kluba, ki tekmuje v elitnem španskem prvenstvu. "Želimo napredovati na vseh ravneh in postati tako veliki, kot nam dovoljujejo sanje," je ob tem dejal 42-letni Ronaldo.



Več na Ekipa24.si

Sorodno

Oglasi