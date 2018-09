Na spletu posnetek prisege 'Štajerske varde', odzvala se je tudi Györkös Žnidarjeva 24ur.com Na spletu se je pojavil nov posnetek prisege tako imenovane Štajerske varde, ki prisega, da bo "do smrti zvesto izpolnjevala ukaze svojih nadrejenih, in naredila vse za obrambo svobodne ljudovlade dežele Štajerske". Ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, pravi, da za tovrstne sporne ideje "v naši državi ni in ne bo prostora".

