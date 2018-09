Bolj levičarji in migrantoljubci pljuvajo po Salviniju, večjo podporo ima Demokracija »Salvini je svinja«, »Salvini je ebola« in »Salviniju smrt« je samo nekaj gesel, ki jih levičarski aktivisti in migrantoljubci pišejo po stenah hiš po celi Italiji. Toda čimbolj pljuvajo po italijanskemu notranjemu ministri Matteu Salviniju, večjo podporo ima. Kamorkoli Salvini pride, da ljudje navdušeno pozdravljajo (TUKAJ). Postaja najbolj priljubljen italijanski politik, kandidat za prihodnjega ...

Sorodno Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Marjan Šarec

Andrej Šiško

Alenka Bratušek

Janez Janša