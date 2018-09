Potrjena okužba z virusom Zahodnega Nila pri eni osebi v Sloveniji Politikis V letošnjem letu je bilo v Sloveniji testiranih več kot 30 bolnikov zaradi suma, da so okuženi z virusom Zahodnega Nila. Okužbo z virusom Zahodnega Nila so potrdili pri eni osebi, ki je bila hospitalizirana, a je že odpuščena v domačo oskrbo, so za STA potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). V okviru […]

