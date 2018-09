V Drakovcih se je zrušil most, avto zdrsnil v potok 24ur.com Zaradi obilnih padavin je močno narasla reka Ščavnica, ponekod na območju Prlekije je padlo tudi več kot 50 mm dežja. V Drakovcih v občini Ljutomer se je porušil most, voznik, ki je takrat prečkal most, pa je z vozilom zdrsnil v potok. Izvlekli so ga gasilci PGD Ljutomer.

