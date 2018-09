Ukradel kovinske predmete, letve, ventilatorje in električne kable 24ur.com V enem od mariborskih podjetij je neznani storilec ukradel več kovinskih predmetov in električne kable. V drugi trgovini pa se je nekomu zahotelo denarja. Pograbil je blagajno in z njo pobegnil, vendar ga je lastnik ujel in mu jo vzel nazaj. Neznancu je vseeno uspelo zbežati.

