Afganistanskega migranta, ki je ubil 15-letnico, v Nemčiji obsodili le na osem let in pol zapora Nova24TV Sodišče v mestu Landau na jugozahodu Nemčije je danes neuspešnega prosilca za azil spoznalo za krivega umora 15-letnice in mu prisodilo osem let in pol zapora, saj so mu sodili kot mladoletniku. Obsojeni, domnevno Afganistanec, je bivše dekle decembra lani v kraju Kandel večkrat zabodel do smrti. Primer je v Nemčiji razgrel razpravo o migracijski […]

