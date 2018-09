Ukradel za več kot 25.000 evrov orodja Lokalec.si Neznanec je med petkom in ponedeljkom neovirano prišel na dvorišče enega od podjetij v okolici Maribora, od koder je ukradel več kovinskih predmetov, aluminijastih letev, ventilatorjev in več metrov električnih vodnikov oz. kablov, so sporočili z mariborske policijske uprave. Po njihovih informacijah je škode za okoli 25.000 evrov. Poleg tega je neznanec v ponedeljek ob […]

