Gospodarstveniki pozivajo vlado k oblikovanju socialnega pakta SiOL.net Vodilni predstavniki gospodarske, obrtne in trgovinske zbornice ter dveh delodajalskih organizacij so danes vlado pozvali, naj takoj pristopi k oblikovanju socialnega pakta in k temu povabi vse socialne partnerje z namenom, da določijo prioritete ukrepov ter terminski in finančni načrt izvedbe. Brez gospodarstva namreč ni blaginje, so izpostavili.

Sorodno















Oglasi