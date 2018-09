V živo: Nadal se muči proti Avstrijcu, trentuno igrata peti niz SiOL.net V torek bosta v moški konkurenci na sporedu dva četrtfinalna dvoboja. Prva sta na igrišče stopila Juan Martin del Potro in John Isner. Na koncu je zmagal Del Potro in se uvrstil v nadaljnje tekmovanje. Trenutno še traja maratonski dvoboj med Rafaelom Nadalom in Dominicom Thiemom, ki igrata peti niz.

Sorodno



















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Samo Fakin

Alenka Bratušek

Andrej Šiško

Zmago Jelinčič Plemeniti