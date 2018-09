V četrtfinalu slovo branilke naslova v New Yorku RTV Slovenija Lanska zmagovalka Odprtega prvenstva ZDA v tenisu Sloane Stephens je letošnje nastope v New Yorku končala v četrtfinalu. S 6:2 in 6:3 jo je premagala Latvijka Anastasija Sevastova. 19.

