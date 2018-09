Kandidatu za ministra za javno upravo Tugomirju Kodelji zelena luč matičnega odbora 24ur.com Članice in člani odbora DZ za notranje zadeve so pozno v torek predstavitev kandidata za ministra za javno upravo Tugomirja Kodelje z desetimi glasovi za in petimi proti ocenili kot ustrezno. Kodeljeva vizija je moderna, učinkovitejša in bolj vitka javna uprava, vendar ne v smislu samega zmanjševanja, saj smo primerljivi z drugimi državami članicami EU.

