Brezdomec kradel z bark. Prepoznate kakšen predmet? SiOL.net Policisti PP Izola so uspešno preiskali serijo sedmih premoženjskih kaznivih dejanj vlomov v barke in plovila, privezana v izolskem mandraču. Dejanja je osumljen 33-letni brezdomec, sicer doma z območja Ljubljane, ki je z bark kradel oblačila, hrano in pijačo, pa tudi tehnične predmete, kot so računalniki in tablice, in jih prodajal naprej.

