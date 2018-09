Na bankomatu najdeni denar prišel do lastnika SiOL.net Na Policijski postaji Kranj se je torek zglasil lastnik 300 evrov, ki jih je pozabil na bankomatu na območju Cerkelj na Gorenjskem. Denar je v torek našla občanka in ga izročila policistom, ki so tudi prek medijev iskali lastnika najdenega denarja.

