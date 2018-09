Prehiteval je avtobus in čelno trčil Primorske novice Okrog 7. ure se je zgodila prometna nesreča na relaciji Voglje - Kreplje. Po prvih podatkih je 75-letni voznik z osebnim avtomobilom v nepreglednem ovinku prehiteval avtobus, ko je iz nasprotne strani z avtomobilom pravilno pripeljala 46-letna Italijanka. Prišlo je do čelnega trčenja in oplaženja avtobusa. Italijanko so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Ukrep sledi, ko bo znana teža poškodbe.

