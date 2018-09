Slovenija v izdajo 70 milijonov evrov menic SiOL.net Slovenija bo prihodnji teden po načrtih izdala za približno 70 milijonov evrov tri-, šest- in 12-mesečnih zakladnih menic. Ponudbe za vpis in vplačilo menic, ki bodo izdane v četrtek, zbirajo do torka do 12. ure, so zapisali na spletni strani ministrstva za finance.

