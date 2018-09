700 migrantov hrvaške policiste obtožilo, da so jih "pretepli in oropali" SiOL.net Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) v svojem septembrskem poročilu navaja, da je od začetka leta približno 700 migrantov, ki so nezakonito vstopili na Hrvaško, prijavilo hrvaške policiste, da so jih "pretepli in oropali". Na pristop zavračanja migrantov opozarjajo tudi glede Slovenije.

