Navijači NK Maribor darovali 85 litrov krvi #video Sportal Pod tribunami Ljudskega vrta so bili danes dobrodelni, saj so navijači NK Maribor darovali kri na krvodajalski akciji »Vijol’čna kri za vse ljudi« v sodelovanju v UKC Maribor in Rdečim križem. Vse krvodajalce so med akcijo spodbujali tudi mariborski nogometaši. Zbralo se je rekordnih 219 darovalcev, ki so darovali več kot 85 litrov krvi.

