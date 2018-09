Na gorenjskih cestah povečan promet vojaških vozil 24ur.com Na nekaterih Gorenjskem bo vse do nedelje na cestah več vojaških vozil Slovenske vojske in tujih oboroženih sil. Potekala bo namreč mednarodna vojaška vaja. Zaradi asfaltiranja cestišča pa bo zaprta cesta od Kranja do Šenčurja.

