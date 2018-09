Pogorišče požara v Straži pod drobnogledom forenzikov in policistov 24ur.com Požar na območju nekdanje tovarne Novoles v Straži pri Novem mestu so gasilci ponoči pogasili, trenutno pa je na prizorišču še vedno vzpostavljena požarna straža. Več o vzroku in posledicah požara, v katerem naj bi bilo uničenih okrog 2000 kvadratnih metrov skladiščnih površin, bo znanih tekom dneva, saj so trenutno na kraju dogodka že policisti in forenziki. Glede na trenutne inform...

