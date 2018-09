Tik pred začetkom evropske lige narodov, ki naj bi nadomestila prijateljske tekme, so Danci odigrali prijateljsko tekmo s Slovaško. Danska reprezentanca, ki tekme zaradi spora igralcev z zvezo glede trženja in obveznosti igralcev zunaj igrišč ni odigrala v najboljši postavi, igrali so nogometaši iz nižjih lig ter futsalisti, je izgubila z 0:3.



