Froome, junak Gira, in letošnji zmagovalec Toura bosta izpustila svetovno prvenstvo Sportal V ekipi Sky so potrdili, da Chris Froome, letošnji zmagovalec Dirke po Italiji in Geraint Thomas, zmagovalec zadnjega Toura, ne bosta nastopila na letošnjem svetovnem kolesarskem prvenstvu v Innsbrucku, ki se bo 23. 9. začelo z ekipnim kronometrom.

Sorodno

Oglasi