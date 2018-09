Izgubljeni pes s turistko prehodil več 10 kilometrov 24ur.com Nemška turistka se je oglasila na škofjeloški policijski postaji skupaj s kužkom. Kot je sporočila policiji, ji je prijazen pes sledil vse od Vrhnike in z njo prehodil več 10 kilometrov. Policisti so psa prevzeli in našli lastnika.

