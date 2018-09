VUELTA: Ubežnik do prepričljivega skupnega vodstva Ekipa V 12., 181 kilometrov dolgi etapi kolesarske dirke po Španiji od Mondoneda do Fara de Astece so imeli spet glavno besedo ubežniki. Etapo je v sprintu petih kolesarjev dobil Francoz Alexandre Geniez (AG2r La Mondiale), drugo mesto je osvojil Nizozemec Dylan van Baarle, tretje pa Ukrajinec Mark Padun.



