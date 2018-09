Zaveznice podprle London glede afere Skripal, Rusija vpletenost zanika RTV Slovenija ZDA, Nemčija, Francija in Kanada so podprle ugotovitve Velike Britanije, da za zastrupitvijo Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije z novičokom v Angliji stoji Rusija.

Sorodno























Oglasi