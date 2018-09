Poleti so otroci pogosteje uživali v video in avdio vsebinah kot uporabljali družbena omrežja mobile.si Otroci so čez poletje gledali video vsebine in poslušali glasbo, kupovali in brskali po spletu. Na seznamu najbolj priljubljenih storitev sta se znašla YouTube in Netflix, veliko zanimanje na glasbenem področju je požel tragično preminuli XXXTentacion, največkrat obiskane spletne trgovine so bile Ebay, Amazon, Aliexpress.

Sorodno Oglasi