V Braziliji zabodli desničarskega predsedniškega kandidata Politikis Na jugu Brazilije je bil v četrtek med predvolilnim zborovanjem zaboden in resno ranjen vodilni kandidat na predsedniških volitvah, predstavnik skrajne desnice Jair Bolsonaro. Policija je takoj aretirala napadalca, ki je zatrdil, da je to storil, ker je “na božji misiji”. 63-letni Bolsonaro je utrpel več vbodnih ran v območju trebuha in prsi. Kot je […]

